Синоптики рассказали о погоде на понедельник

В понедельник, 14 февраля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, однако ближе к ночи местами возможны дожди. Временами усиливающийся северо-западный ветер утром сменится юго-восточным, говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.

Температура воздуха на Апшероне составит ночью 2-4, днем 6-8 тепла, в Баку ночью 2-4, днем 6-8 градусов тепла.

В районах, в частности горных и предгорных, ожидаются дожди, на горных территориях - снег, в утренние и ночные часы туман, умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем – 7-10 градусов тепла, в горах ночью - 3-7, днем – 0-3 градуса мороза.

14 февраля на Апшероне ожидаются умеренные колебания метеофакторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.