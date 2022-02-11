Ранивший полицейских Бабаев оказал вооруженное сопротивление и был обезврежен

В Баку обезврежен мужчина, подозреваемый в нанесении ножевых ранений сотрудникам полиции. В Министерстве внутренних дел в ответ на запрос местных СМИ сообщили, что было установлено местонахождение разыскиваемого Айдына Бабаева в Сабаильском районе.

Отмечается, что при задержании мужчина оказал вооруженное сопротивление. Поэтому сотрудниками полиции было применено оружие, и Айдын Бабаев был обезврежен. На месте обнаружили и изъяли пистолет, принадлежавший Бабаеву.

Отметим, что 12 февраля Айдын Бабаев нанес М.Шукюровой ножевые ранения в область рук и живота. Ножевые ранения он нанес и двум сотрудникам полиции, прибывшим на место инцидента по вызову. После этого мужчина скрылся с места происшествия.