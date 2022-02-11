Евгений Бай, автор haqqin.az 14:32

Во время телефонного разговора в субботу между Джо Байденом и Владимиром Путиным американский президент прямо спросил своего российского визави: «Владимир, ты действительно начнешь войну против Украины 16 февраля?» Путин, после паузы: «Честно тебе скажу, Джо, я еще не решил». Убежден, что многие читатели в самых разных странах поверили бы в такой диалог. Истерика, поднятая на Западе по поводу возможной российской агрессии против соседней страны, дошла до такой точки кипения, что поверить можно во что угодно. Накануне Байден во время видеоконференции с лидерами союзных стран сказал, что Россия может совершить нападение на Украину 16 февраля. Прелюдией, добавил он, будут ракетные удары и кибератаки, а уж потом пойдут танки.

И в тот же день, пятницу, Байден запросил срочный телефонный разговор с Путиным. «Может быть, подождем до понедельника?» - предложили в Кремле. «Нет, только в субботу!» - ответили в Белом доме. Ну как после этого не поверить в то, что Байден попытался всеми правдами-неправдами выведать у Путина секретный план нападения на Незалежную! Но не получилось. Путин не раскололся. А что предложил сам Байден в этом, запрошенном в экстренном порядке, разговоре? Да все тот же набивший оскомину набор угроз, что Россию ждут зверские санкции, если она решится на вторжение. И все. Ну, допустим, на Западе уже определились с «чудовищными санкциями» - от отключения России от Swift до остановки газопровода «Северный поток–2». А что будет делать НАТО, если агрессия не состоится? Всеобъемлющий план урегулирования на этот случай ни в каком виде не проглядывает. Может быть, как считают российские прокремлевские пропагандисты, на самом деле «англосаксонский альянс хочет войны»?

Влиятельный американский консервативный экономист Ларри Кадлоу, который в течение ряда лет возглавлял Экономический совет при президенте США, говорит, что проснувшись однажды, он с удивлением обнаружил, что все члены команды Байдена, еще вчера миротворцы, вдруг превратились в «ястребов». Об «удивлении» этот матерый политик, конечно, говорит с сарказмом. О том, что война с Украиной «становится неминуемой», в Вашингтоне заговорили на следующий день после того, как в США была зарегистрирована самая высокая за многие десятилетия инфляция – 7.5 процента. При этом ни Министерство финансов, ни Федрезерв не сообщают о том, как собираются бороться с ней. Кадлоу переводит цифры по инфляции в термины, доступные рядовым американцам. Для каждого жителя страны это означает увеличение расходов на 250 долларов в месяц. В год, естественно, на 3 тысячи долларов. Караул! Всем известно, что лучший способ решения внутренних проблем — организовать маленькую победную войну. Или, как в данном случае, – военным путем предотвратить чью-то «враждебную агрессию». Но по мере того, как НАТО посылает все больше военных инструкторов и оружия с боеприпасами в страны Восточной Европы, а Путин все не начинает и не начинает войну, в стане американских политиков возникают резонные сомнения в том, что Байден знает что делает. Экс-конгрессвумен от Гавайев Тулси Габбард, в прошлом кандидат в президенты США, говорит, что она до сих пор не увидела ни одного разумного аргумента, почему Америка «должна защищать такую демократическую страну, как Украина». В интервью известному радиоведущему канала Fox Такеру Карлсону Габбард говорит: «Как вы знаете, нынешний украинский президент закрывает оппозиционные телестанции, арестовывает политических противников. Мне тяжело видеть, как президент Байден или кто-то еще с честным лицом убеждает нацию в том, что они «защищают в этой стране демократию».