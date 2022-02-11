Война начнется после дождичка. По Гринвичу главная тема

Евгений Бай, автор haqqin.az

Во время телефонного разговора в субботу между Джо Байденом и Владимиром Путиным американский президент прямо спросил своего российского визави: «Владимир, ты действительно начнешь войну против Украины 16 февраля?» Путин, после паузы: «Честно тебе скажу, Джо, я еще не решил».

Убежден, что многие читатели в самых разных странах поверили бы в такой диалог. Истерика, поднятая на Западе по поводу возможной российской агрессии против соседней страны, дошла до такой точки кипения, что поверить можно во что угодно. Накануне Байден во время видеоконференции с лидерами союзных стран сказал, что Россия может совершить нападение на Украину 16 февраля. Прелюдией, добавил он, будут ракетные удары и кибератаки, а уж потом пойдут танки.

Байден блефует, Путин раздумывает

И в тот же день, пятницу, Байден запросил срочный телефонный разговор с Путиным. «Может быть, подождем до понедельника?» - предложили в Кремле. «Нет, только в субботу!» - ответили в Белом доме.

Ну как после этого не поверить в то, что Байден попытался всеми правдами-неправдами выведать у Путина секретный план нападения на Незалежную! Но не получилось. Путин не раскололся.

А что предложил сам Байден в этом, запрошенном в экстренном порядке, разговоре? Да все тот же набивший оскомину набор угроз, что Россию ждут зверские санкции, если она решится на вторжение. И все. Ну, допустим, на Западе уже определились с «чудовищными санкциями» - от отключения России от Swift до остановки газопровода «Северный поток–2». А что будет делать НАТО, если агрессия не состоится? Всеобъемлющий план урегулирования на этот случай ни в каком виде не проглядывает. Может быть, как считают российские прокремлевские пропагандисты, на самом деле «англосаксонский альянс хочет войны»?

Ларри Кадлоу считает, что Байдену надо перевести стрелки на инфляцию

Влиятельный американский консервативный экономист Ларри Кадлоу, который в течение ряда лет возглавлял Экономический совет при президенте США, говорит, что проснувшись однажды, он с удивлением обнаружил, что все члены команды Байдена, еще вчера миротворцы, вдруг превратились в «ястребов». Об «удивлении» этот матерый политик, конечно, говорит с сарказмом.

О том, что война с Украиной «становится неминуемой», в Вашингтоне заговорили на следующий день после того, как в США была зарегистрирована самая высокая за многие десятилетия инфляция – 7.5 процента. При этом ни Министерство финансов, ни Федрезерв не сообщают о том, как собираются бороться с ней.

Кадлоу переводит цифры по инфляции в термины, доступные рядовым американцам. Для каждого жителя страны это означает увеличение расходов на 250 долларов в месяц. В год, естественно, на 3 тысячи долларов. Караул!

Всем известно, что лучший способ решения внутренних проблем — организовать маленькую победную войну. Или, как в данном случае, – военным путем предотвратить чью-то «враждебную агрессию».

Но по мере того, как НАТО посылает все больше военных инструкторов и оружия с боеприпасами в страны Восточной Европы, а Путин все не начинает и не начинает войну, в стане американских политиков возникают резонные сомнения в том, что Байден знает что делает.

Экс-конгрессвумен от Гавайев Тулси Габбард, в прошлом кандидат в президенты США, говорит, что она до сих пор не увидела ни одного разумного аргумента, почему Америка «должна защищать такую демократическую страну, как Украина». В интервью известному радиоведущему канала Fox Такеру Карлсону Габбард говорит: «Как вы знаете, нынешний украинский президент закрывает оппозиционные телестанции, арестовывает политических противников. Мне тяжело видеть, как президент Байден или кто-то еще с честным лицом убеждает нацию в том, что они «защищают в этой стране демократию».

Тулси Габбард разводит руками: в Украине нет демократии

На самом деле нынешняя конфронтация, убеждена Габбард, - в интересах американского ВПК. «В течение многих лет neocons (неоконсерваторы) и warmongers (поджигатели войны) набивали себе карманы на холодной войне с Россией, - говорит Габбард. - Теперь же они приводят нас к краю войны на Украине. Ну не будем же мы овечкой, с которой стригут шерсть!».

Консерваторы называют Тулси Габбард убежденной левой, которая ретранслирует пропагандистские штампы Кремля. Но ее все чаще приглашают правые консервативные телеканалы и радиостанции. Их руководители тоже полагают, что нынешний конфликт с Россией - искусственный и опасный и что правящей команде следует заняться решением внутренних проблем - с инфляцией, неконтролируемой нелегальной миграцией и взрывным ростом преступности, а не источать в ежедневном режиме угрозы в адрес Москвы.

Но ввиду того, что Белый дом не собирается менять стратегию, украинский кризис, считает Кадлоу, – один из тех, что потопит администрацию Байдена.