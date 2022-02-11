Ильгар Гусейнов, отдел экономики 14:43

Как известно, оптимальное решение проблем безработного, не имеющего доходов человека, — это свой бизнес. Пусть даже малый. Не случайно власти Азербайджана сделали именно это направление социальной поддержки граждан одним из приоритетных. Основным инструментом для достижения данной цели является успешно реализуемая в Азербайджане программа самозанятости. Как сообщили haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения, в течение последних трех лет с помощью этой программы более 40 тысяч граждан сумели создать свое хозяйство, малый производственный объект или пункт по оказанию сервисных услуг.

Поскольку в исполнении программы эта государственная структура оказывает действенную поддержку малообеспеченным семьям, помогая им создавать основу для своей предпринимательской деятельности и её развития, каждая такая семья не просто финансируется, она обеспечивается за счет государственных средств товарами, материалами и другим имуществом. Количество людей, участвующих в программе самозанятости, постоянно растет и составило по итогам минувшего года 16.200 человек. Это почти в пятнадцать раз превышает показатель 2017 года, когда эта программа была официально запущена. Важно отметить, что при реализации программы самозанятости дополнительные льготы предоставляются определенным категориям населения республики. К ним, в частности, относятся малообеспеченные семьи, семьи шехидов, инвалиды войны, лица, имеющие инвалидность. Не забыты и подростки с ограниченными возможностями, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, а также представители других социально слабых групп населения, создающих свой микробизнес в таких секторах экономики, как сельское хозяйство, мелкое или ремесленное производство, сфера обслуживания.

Как и следовало ожидать, развернутый фронт работы по социальной поддержке семей шехидов и участников военных действий был инициирован Министерством труда после окончания Отечественной войны. Он охватил свыше шести тысяч человек, которые в сжатые сроки были обеспечены всеми материалами и товарами, необходимыми для создания собственного бизнеса. Для лиц, привлеченных к программе самозанятости, вначале проводятся специальные тренинги, на которых участники приобретают навыки организации и управления малыми бизнесами. Те из них, кому удается успешно завершить обучение, обеспечиваются в соответствии с бизнес-планами по выбранным направлениям самозанятости государственным финансированием. Примечателен в этом отношении проект «Поддержка занятости в Азербайджане», который Минтруда реализует совместно со Всемирным банком. Данный проект уже стартовал, он оказывает действенную поддержку дальнейшему расширению программы самозанятости, а также ее развитию на базе успешных примеров.