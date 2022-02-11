В ЛДПР опровергли слухи о смерти Жириновского

В центральном аппарате ЛДПР заявили, что не надо верить слухам о якобы смерти главы партии Владимира Жириновского и призвали фиксировать телефоны злоумышленников, чтобы прикрепить их к уголовному делу. Об этом сообщается в Telegram-канале URA.RU со ссылкой на документ, высланный членам партии.

«Злоумышленники звонят членам партии, представляясь сотрудниками Центрального аппарата ЛДПР, и говорят, что Владимир Жириновский умер. Официально заявляем — это ложь!» — уточняется в документе.

В свою очередь, юристы партии уже обратились в правоохранительные органы из-за распространения недостоверной информации о смерти Жириновского.