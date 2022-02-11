Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Агдамский район, сообщает официальный сайт главы государства.



Глава государства и первая леди приняли участие в открытии 110/35/10-киловольтных подстанций «Агдам-1» и «Агдам-2» открытого акционерного общества «Азерэнержи», Центра цифрового управления регионального энергоузла «Карабах».

Затем президент Ильхам Алиев заложил фундаменты предприятий по производству осветительных столбов, питающихся возобновляемыми источниками энергии, прочих установок и предприятия по производству ковров в Агдамском промпарке, а также фундамент гостиницы Park Forest Otel Agdam, жилого комплекса на 209 квартир и фундамент Агдамской районной больницы на 210 коек.

Президент и первая леди также ознакомились с ремонтно-восстановительными работами в мечети «Джума». Глава государства выступил здесь.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в штабе специального представительства президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район.