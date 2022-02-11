Израильские СМИ: вторжение в Украину может начаться во вторник или среду

Израильская газета Haaretz пишет, что Вашингтон сообщил Тель-Авиву, что Россия может вторгнуться в Украину не раньше вторника. Израильские авиалинии предлагают эвакуационные рейсы тысячам израильтян, пишет издание.

США сообщили властям Израиля, что вторжение России в Украину может начаться во вторник или среду, и потому Тель-Авив активизировал усилия по эвакуации своих граждан.

В то же время газета Yedioth Ahranoth отмечает, что, по сообщениям из Вашингтона, у Израиля есть время только до среды для эвакуации своих граждан из Украины.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обратился к соответствующим учреждениям с просьбой как можно скорее вывести из Украины израильтян, сообщают СМИ.

По оценкам израильского МИД, в настоящее время на территории Украины находятся 15 тысяч израильтян, из которых 4 500 заполнили форму информации об эвакуации в Интернете.

Также сообщается, что глава МИД Израиля Яир Лапид встретился с послом в Киеве и готов оказать всю необходимую поддержку. Ожидается рост числа запросов от еврейского населения на окончательную иммиграцию из Украины в Израиль.