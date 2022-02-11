Правоохранительные органы Азербайджана раскрыли крупную финансовую аферу в Минобороны Азербайджана.

Арестованы высокопоставленные офицеры Вооруженных сил. Решением Бакинского военного суда арестован начальник финансового отдела Сухопутных войск Министерства обороны Азербайджана Байрамов Байрам Халиль оглы. Как сообщает haqqin.az, офицера обвиняют в присвоении 2 миллионов 635 тысяч манатов.

В результате оперативных мероприятий арестован начальник финотдела войсковой части Серкеров Фарахим Фазиль оглы. Офицер обвинется в присвоении 450 тысяч манатов. Кроме этого, решением суда арестован Ализаде Вюсал Адалят оглы. Офицер обвиняется в присвоении 1 миллиона 800 тысяч манатов.

Ранее сообщалось об аресте начальника отдела финуправления Минобороны Рафаэля Халилова. Офицер обвиняется в присвоении 10 миллионов манатов.