В Киеве опровергли: небо над Украиной остается открытым

Министерство инфраструктуры Украины опровергло информацию о том, что небо над Украиной закрывается. Соответствующее заявление появилось на странице ведомства в Facebook.

"Небо над Украиной остается открытым. Государство работает над предупреждением о рисках для авиаперевозчиков. Информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности. Закрытие воздушного пространства - суверенное право Украины, соответствующее решение не принято", - говорится в заявлении министерства инфраструктуры Украины.

Кроме этого, в ведомстве отметили, что большинство авиакомпаний продолжают деятельность без ограничений.

В министерстве также прокомментировали ситуацию, связанную с рынком страхования: "У некоторых перевозчиков возникают сложности, связанные с колебаниями на рынках страхования. Со своей стороны государство готово поддержать авиаперевозчиков и планирует предоставить дополнительные финансовые гарантии для поддержки авиарынка".