Американские F-22 прилетели на помощь Эмиратам

Боевые самолеты F-22 ВВС США прибыли в Объединенные Арабские Эмираты в качестве средства сдерживания хуситов, задействующих баллистические ракеты и беспилотные летательные аппараты для нанесения ударов по стратегическим объектам ОАЭ. Об этом пишет NEWSru.co.il.

Отмечается, что большинство атак хуситов не достигают цели, причем в отражении наносимых из Йемена ударов участвуют и американские войска ПВО, дислоцированные в Эмиратах. Однако несколько раз хуситам удалось нанести значительный ущерб.

1 февраля министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре с наследником престола Абу-Даби шейхом Мухаммадом бен Заидом заявил, что США направят в Объединенные Арабские Эмираты боевые самолеты, а к берегам ОАЭ отправится ракетный эсминец Cole.