Ильхам и Мехрибан Алиевы в Агджабеди новость дополнена
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Агджабединский район, сообщает официальный сайт главы государства.
Согласно информации, глава государства и первая леди посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в районном центре, ознакомились с условиями, созданными в «Агджабединском зерновом агропарке».
Президент Ильхам Алиев открыл реконструированную 110/35/10-киловольтную подстанцию «Агджабеди».
Глава государства и первая леди приняли участие в открытии нового военного городка Внутренних войск Министерства внутренних дел и автомобильной дороги Авшар - Салманбейли - Ашагы Авшар - Ходжавенд.
Президента и первую леди проинформировали о работе, проведенной на автомобильной дороге республиканского значения Уджар - Зардаб - Агджабеди.