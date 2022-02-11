Азербайджанец вступился за россиянку: драка, конфликт между диаспорами, уголовное дело...

В Кемеровской области произошли драки между цыганской диаспорой, выходцами из Азербайджана и местными жителями, в том числе женщинами.

По данным «Кузбасс. Онлайн», инцидент произошел в кафе «Эльбрус» в Тяжине из-за того, что местная жительница попыталась взыскать алименты у мужчины, который в настоящее время является мужем одной из цыганок. Это спровоцировало недовольство со стороны цыганской диаспоры, на женщину напали. Однако в драку вмешался азербайджанец, ставший очевидцем происходящего, и заступился за женщину.

По ее словам, азербайджанец отвез девушку в больницу, где у нее диагностировали перелом челюсти со смещением в четырех местах.

«Тайга.инфо» отмечает, что на следующий день инцидент продолжился, и в поселке произошла потасовка между цыганской и азербайджанской диаспорами.

В ГУ МВД России по Кемеровской области пришли к выводу, что конфликт произошел на бытовой почве. Полиция установила всех участников драки и задержала нападавших. Возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит до семи лет лишения свободы.