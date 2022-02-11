В Италии рассчитывают на азербайджанский газ: благодаря ему удалось сдержать повышение цен

«Как и в остальной Европе, у нас есть проблема зависимости от узкого круга источников, в основном от России. В начале года Москва почти вдвое сократила потоки газа, предназначенные для нас по украинскому маршруту», — сказал итальянский дипломат, слова которого приводит РИА Новости.

Заместитель министра иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано заявил о необходимости снизить зависимость от российского газа за счет Азербайджана, Алжира и Туркменистана. Об этом он сказал в интервью газете la Repubblica.

По словам Ди Стефано, такая ситуация угрожает безопасности и требует срочных мер: «Мы должны думать о среднесрочной и долгосрочной перспективе, о возобновляемых источниках энергии, но мы не можем игнорировать краткосрочную перспективу и работать с самыми надежными партнерами».

По словам замминистра, таким партнером является Алжир, а для диверсификации источников важен Трансадриатический газопровод (TAP), по которому идут поставки азербайджанского газа. Благодаря ему, отметил Ди Стефано, удалось немного сдержать повышение цен на энергоресурсы для населения.

Ди Стефано подтвердил, что Италия рассчитывает на увеличение мощности TAP до 10 миллиардов кубометров природного газа.

«Другим перспективным направлением является Туркменистан, который мог бы соединиться с TAP трубопроводом в Каспийском море», - заявил Ди Стефано. Вместе с тем, он подчеркнул, что Каспийское море входит в «российскую зону влияния», и строительство газопровода по его дну «не зависит от нас».

«Но у Туркменистана есть одно из самых крупных месторождений в мире, и мы как Европа должны сыграть в эту игру, в том числе потому, что Индия и Китай повышают уровень потребления: если мы сегодня не снабдим себя ресурсами, мы рискуем заполучить все более и более сложные зимы», - сказал Ди Стефано.