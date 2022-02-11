Президентом Германии переизбрали Франка-Вальтера Штайнмайера

В поддержку политика были отданы 1045 из 1425 поданных и признанных действительными голосов, 86 членов собрания воздержались, 294 человека проголосовали за других кандидатов.

Франк-Вальтер Штайнмайер переизбран на пост президента ФРГ на второй срок. В воскресенье, 13 февраля, за его кандидатуру проголосовали подавляющее число членов Федерального собрания, которое собирается специально для выборов главы государства, сообщает Дойче велле.

Как и ожидалось, 66-летний Штайнмайер одержал победу уже в первом туре, его поддерживали все наиболее крупные политические силы - входящие в правительственную коалицию Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), "Союз 90/"зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП), а также консервативный блок ХДС/ХСС. Все вместе эти партии обладают большинством в Федеральном собрании.

Помимо Штайнмайера в выборах участвовали еще три кандидата: медик из Майнца Герхард Траберт, которого выдвинула Левая партия, экономист Макс Отте от "Альтернативы для Германии" и астрофизик Штефани Гебауэр от партии "Свободные избиратели" (58 голосов).

Президентом ФРГ может стать любой гражданин Германии, достигший 40-летнего возраста и обладающий избирательным правом. Президента избирают на пять лет, переизбираться на этот пост можно всего один раз.