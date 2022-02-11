Зеленский призвал Евросоюз немедленно ввести санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз ввести превентивные санкции против России. Об этом он заявил во время телефонного разговора с главой Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщается на сайте Офиса украинского президента.

«Президент Украины также заявил о необходимости введения превентивных санкций против Российской Федерации с целью сдерживания агрессивных намерений Кремля», — сообщил Офис Зеленского.

При этом глава уукраинского государства отметил, что Киев выступает за «политико-дипломатическое урегулирование конфликта»: «Мы не будем поддаваться на провокации».

По его словам, в Киеве понимают все риски и готовы «к развитию любого сценария». «Но мы находимся в этой ситуации с 2014 года. А сегодня для нас самый большой враг — это паника», — добавил президент.