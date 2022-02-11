Переизбранный президент Германии призвал Путина «ослабить петлю на шее Украины»

Франк-Вальтер Штайнмайер, переизбранный президентом ФРГ на второй срок, призвал главу российского государства Владимира Путина приступить к мирному урегулированию конфликта вокруг Украины. Дойче велле сообщает, что с таким заявлением политик выступил после своего переизбрания Федеральным собранием.

«Я обращаюсь к президенту Путину. Ослабьте петлю на шее Украины, ищите вместе с нами путь, который сохранит мир в Европе», - подчеркнул Штайнмайер.

Президент Германии предупредил о серьезности угрозы: «Мы находимся в опасности военного конфликта, войны в Восточной Европе».