Определились победители первого этапа Кубка Азербайджана по шоссейному велоспорту фото
Завершился 1-й этап Кубка Азербайджана по шоссейному велоспорту. Во 2-й день соревнований, в которых приняли участие около 60 спортсменов в трех возрастных категориях из различных клубов и обществ, велосипедисты определили сильнейших в групповой гонке.
Борьба девушек до 17 лет на дистанции 32 км завершилась победой члена олимпийской велосипедной школы №7 Аян Мамедзаде. В этой возрастной категории среди юношей на той же дистанции 1-е место занял Рави Рзаев, представитель Республиканской олимпийской школы велоспорта.
На дистанции 64 км среди юношей 1-е место занял представитель Республиканской олимпийской велосипедной школы Кямран Мирзаханов. В возрастной категории U23/Elit первенство отпраздновал велосипедист велоклуба Министерства оборонной промышленности Муса Микаилзаде. Среди девушек первой дистанцию преодолела член Всемирного велосипедного центра Аян Ханкишиева.
В церемонии награждения приняли участие президент Федерации велосипедного спорта Азербайджана Мадат Гулиев, первый вице-президент Сахиб Алекперов, вице-президенты Роберт Эюбов и Фуад Гаджиев, начальник Главного управления молодежи и спорта Баку Рагиф Аббасов. Победители и призеры были награждены медалями, дипломами и ценными подарками.
Поздравив велосипедистов с успешным завершением первой гонки сезона, министр оборонной промышленности, президент Федерации велосипедного спорта Азербайджана Мадат Гулиев поблагодарил Министерство молодежи и спорта и Министерство внутренних дел за поддержку в организации 1-го этапа Кубка Азербайджана.
2-й этап Кубка Азербайджана пройдет 19-20 февраля.