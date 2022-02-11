Завершился 1-й этап Кубка Азербайджана по шоссейному велоспорту. Во 2-й день соревнований, в которых приняли участие около 60 спортсменов в трех возрастных категориях из различных клубов и обществ, велосипедисты определили сильнейших в групповой гонке.

Борьба девушек до 17 лет на дистанции 32 км завершилась победой члена олимпийской велосипедной школы №7 Аян Мамедзаде. В этой возрастной категории среди юношей на той же дистанции 1-е место занял Рави Рзаев, представитель Республиканской олимпийской школы велоспорта.