Генпрокуратура об оказавшем сопротивление полиции в Баку Бабаеве

Генеральная прокуратура Азербайджана выступила с заявлением в связи с нападением на сотрудников полиции в Баку.

Согласно сообщению, в ходе предварительного расследования на основе поступившей 12 февраля информации о том, что сержанты полка полиции быстрого реагирования МВД Эльданиз Мамедов и Джошгун Мамедли при исполнении служебных обязанностей получили колото-резаные раны, было установлено, что Бабаев Айдын Талех оглу, который в тот же день примерно в 17:00 после избиения знакомой нанес себе ножевые ранения, оказал сопротивление и нанес ножевые ранения полицейским, которые пришли к нему домой и попытались пригласить его в отделение полиции. После содеянного Бабаев скрылся с места происшествия.

В заявлении отмечается, что 13 февраля около 12:00 в результате совместных оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД и Сабаильского районного управления полиции, было установлено местонахождение Бабаева. А.Бабаев, заявив, что взорвет себя и сотрудников полиции незаконно хранящейся у него гранатой, попытался оказать вооруженное сопротивление. В результате он был нейтрализован и ликвидирован.

При осмотре места происшествия сотрудниками прокуратуры были обнаружены и изъяты в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства принадлежавшие последнему пистолет LLama cal 32 и граната F-1 с фитилем, наркотическое вещество в правом боковом кармане шорт, одна гильза в доме и еще три - во дворе дома.

Следствие также установило, что А.Бабаев был объявлен в розыск в связи с возбуждением в Сабаильском РУП уголовного дела по статье УК 221.1. Расследование уголовного дела поручено следственному управлению Генпрокуратуры.