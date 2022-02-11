Власти США полагают, что Россия может начать вторжение в Украину в любой день на следующей неделе, но не знают точной даты нападения. Об этом в эфире CNN заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы не можем предсказать точную дату, но, как говорилось раньше, мы находимся во временном интервале, когда масштабные военные действия России в Украине могут начаться в любой момент», — сказал Салливан, отвечая на вопрос о 16 февраля как возможной дате нападения.