Советник Байдена: не можем предсказать точную дату вторжения в Украину видео
Власти США полагают, что Россия может начать вторжение в Украину в любой день на следующей неделе, но не знают точной даты нападения. Об этом в эфире CNN заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Мы не можем предсказать точную дату, но, как говорилось раньше, мы находимся во временном интервале, когда масштабные военные действия России в Украине могут начаться в любой момент», — сказал Салливан, отвечая на вопрос о 16 февраля как возможной дате нападения.
National Security adviser Jake Sullivan tells @JakeTapper that Russian forces are in a place where an invasion could take place before the end of the Beijing Winter Olympics.— State of the Union (@CNNSotu) February 13, 2022
“A major military action could begin by Russia in Ukraine any day now,” he says. #CNNSOTU pic.twitter.com/Zlxmx5mhpU
Ранее источники издания Politico сообщили, что именно эту дату президент США Джо Байден обозначил союзникам по НАТО как неофициальную дату начала российской агрессии.
По словам Салливана, эскалация конфликта вокруг Украины может произойти как до, так и после окончания Олимпиады в Пекине (завершается 20 февраля). Кроме того, считает советник Байдена, Россия «может избрать дипломатический путь».