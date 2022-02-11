Определились все полуфиналисты Кубка Азербайджана по футболу

Сегодня состоялись еще два ответных четвертьфинальных матча Кубка Азербайджана.

В Габале местная одноименная команда принимала «Сумгаит». В первом матче габалинцы выиграли в гостях со счетом 1:0. На этот раз команды сыграли вничью 1:1.

На гол Исника Алими на 18-й минуте «Сумгаит» смог ответить лишь мячом Араза Абдуллаева, который был забит с пенальти на 81-й минуте.

Таким образом, «Габала» вышла в полуфинал, где сыграет с «Карабахом».

В другом матче дня «Зиря» вновь обыграла «Сабаил» - 3:1. Общий счет противостояния – 7:1.

В сегодняшней игре счет на 7-й минуте открыл футболист «Сабаила» Руслан Гаджиев. У «Зиря» отличились Агабала Рамазанов (21-я минута), Тамкин Халилзаде (39-я, с пенальти) и Джошгун Диниев (73-я).

«Зиря» в полуфинале сыграет с «Нефтчи». Полуфиналы состоятся 20 и 29 апреля.