Баттл «мацун против мацони» продолжается: по поручению Пашиняна создана рабочая группа

В Армении по поручению премьер-министра Никола Пашиняна создана рабочая группа для решения вопросов экспорта кисломолочного продукта мацун через территорию Грузии в Россию.

Ранее сообщалось, что Грузия наложила запрет на транспортировку через свою территорию армянского йогурта под брендом «Мацун». Причиной стал тот факт, что много раньше Грузия официально зарегистрировала и получила авторские права на кисломолочный продукт под брендом «Мацони». Запрет на провоз через Грузию, по существу, одноименного армянского продукта имел все законные основания, так как нарушал авторские права грузинских производителей.

«После законодательных изменений Армении необходимо зарегистрировать мацун как «географическое указание», после чего начнутся переговоры с грузинской стороной по вопросу взаимного признания грузинского мацони и армянского мацуна», - сказала в интервью армянской редакции Радио Свобода один из членов рабочей группы, исполнитель обязанностей руководителя офиса интеллектуальной собственности Министерства экономики Кристине Гамбарян.

По ее словам, сейчас внесена поправка в закон о географических указаниях, которая изменила определение термина, что позволит производителям регистрировать название «мацун» как «географическое указание».

«Тогда мы надеемся, что в результате переговоров с грузинской стороной мы сможем взаимно признать их название «мацони» на нашей территории, в Республике Армения, а название нашего «мацуна» - в Республике Грузия. Грузинская сторона представила нам документ, именуемый Соглашением о взаимном признании и охране географических указаний между Арменией и Грузией», - сказал Гамбарян.