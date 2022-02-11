«Это временное решение»: посольство США эвакуируют из Киева во Львов

Согласно сообщению, решение о переезде было принято срочно, как ответ на изменение оценок безопасности; переезд идет прямо сейчас, в воскресенье.

Оставшиеся в Украине после волны эвакуации дипломатические сотрудники посольства США переезжают работать во Львов. Об этом рассказал «Европейской правде» собеседник по дипломатической службе США.

"Это временное решение, команда посольства вернется в Киев, как только это позволит ситуация безопасности", - рассказал представитель Госдепа, который общался на условиях анонимности.

В Соединенных Штатах не знают, когда возобновится работа посольства в Киеве. "Во Львове будет работать основная команда посольства, руководители отделов и т.д.", - отметил собеседник. Поверенная в делах США Кристина Квин также перебазируется во Львов.

Собеседник подчеркнул, что здание посольства в Киеве, несмотря на это решение, "не останется заброшенным" - там остается работать технический персонал, в том числе для обеспечения безопасности зданий.

Также известно, что Канада перенесла посольство из Киева во Львов.

В то же время, украинские военные эксперты считают крайне маловероятной военную атаку РФ на Киев.