CIT: из-под Воронежа к границам Украины перебрасывают танковую армию

По мнению аналитиков, за последние дни появились несколько видео с военной техникой на станции Масловка в пригороде Воронежа. Технику заметили рядом со станцией, на одном из видео можно увидеть эшелон с самоходными артиллерийскими установками «Мста-С» и танками Т-80У.

Российские военные перебрасывают технику 1-й гвардейской танковой армии с полигона под Воронежем к границам Украины, сообщает расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT).

Танки Т-80У заметили также в Веселой Лопани Белгородской области в 15 км от украинской границы. CIT пишет, что их туда привезли из Московской области, что может свидетельствовать о переброске к границе дополнительной техники 1-й гвардейской танковой армии, помимо той, что находилась на полигоне под Воронежем, пишет сайт телеканала «Дождь».

«Такое выдвижение техники к границе вызывает особые опасения на фоне предупреждений американской разведки о предполагаемой операции против Украины на следующей неделе и эвакуации иностранных посольств из Киева», - заявили аналитики.

Европа и США считают, что Россия в ближайшее время может начать вторжение в Украину, многие западные страны призвали своих граждан немедленно покинуть страну.