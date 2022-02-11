Ученые предупреждают: новый штамм COVID может убить гораздо больше людей

Ведущие британские ученые предупреждают, что будущий вариант COVID-19 может быть гораздо более опасным и привести к гораздо большему числу смертей и случаев серьезных заболеваний, чем «омикрон». Об этом пишет The Guardian.

В странах Европы и некоторых американских штатах смягчают или вовсе отменяют ограничения по коронавирусу. Однако в ВОЗ предупреждают, что пандемия пока не закончена, а ученые не исключают, что новый штамм, который придет за «омикроном», может нанести гораздо больший вред, чем его предшественник.

Специалисты считают, что необходимо проявлять осторожность при отмене последних ограничений на COVID, и требуют от правительств представить обоснования в поддержку решения о прекращении всех запретов.

Эпидемиолог профессор Марк Вулхаус из Эдинбургского университета подчеркнул опасность широко распространившегося мнения, что вслед за "омикроном" и другие варианты коронавируса будут продолжать оказывать более мягкое воздействие. "Вариант "омикрона" произошел не от варианта "дельты". Он произошел из совершенно другой части генеалогического древа вируса. И поскольку мы не знаем, откуда в генеалогическом древе вируса появится новый вариант, мы не можем знать, насколько он может быть патогенным. Он может быть менее патогенным, но с такой же легкостью может быть и более патогенным", - приводит слова ученого "Российская газета".

Эту точку зрения поддержал вирусолог, профессор Лоуренс Янг из Йорикского университета: "Люди, похоже, думают, что произошла линейная эволюция вируса от "альфы" к "бете", от "дельты" к "омикрону". Но это просто не тот случай. Идея о том, что вирусные варианты будут обязательно продолжать становиться более мягкими, неверна. Новый может оказаться еще более патогенным, чем, например, дельта-вариант".

Доктор Дэвид Набарро, спецпосланник Всемирной организации здравоохранения по COVID-19, также подчеркнул неопределенность того, как могут вести себя будущие варианты: "После "омикрона" будет больше вариантов, и если они будут более контагиозными, они будут доминировать. Кроме того, они могут вызывать различные формы заболеваний, другими словами, они могут оказаться более смертоносными или иметь более долгосрочные последствия".

В ВОЗ подчеркивают, что пандемия пока далека от завершения, Дэвид Набарро призвал власти разных стран учесть возможность резкого увеличения числа больных людей, нуждающихся в стационарной помощи.