Представитель МИД России ответил на вопрос: станет ли Азербайджан наблюдателем в Евразийском союзе?

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) готов проводить диалог с Азербайджаном в любом формате. Экспертные дискуссии, прошедшие в декабре прошлого года в Баку на площадке Азербайджанской дипломатической академии с участием вице-премьеров России и Азербайджана, продемонстрировали интерес к этой теме. Так директор первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов в интервью ТАСС ответил на вопрос о перспективах включения Азербайджана в ЕАЭС на правах наблюдателя.

Евдокимов сказал, что Евразийский экономический союз открыт для государств, которые выражают заинтересованность во взаимодействии с ним.

Однако, отметил он, «решение о повышении уровня взаимодействия с Союзом принимается с согласия всех государств-членов и заинтересованной стороны по итогам всестороннего анализа возможных экономических последствий такого шага. Со своей стороны, оказываем партнерам необходимую информационную поддержку».