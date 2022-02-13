В течение 48 часов: Киев требует встречи с Россией и участниками Венского документа

Власти Украины созывают встречу с Россией и всеми государствами-членами Венского документа в связи с тем, что Москва не ответила на запрос Киева относительно предоставления информации о военной деятельности. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

«Россия не ответила на наш запрос по Венским документам. Мы делаем следующий шаг. Украина созывает встречу с РФ и всеми государствами-участниками в течение следующих 48 часов для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму», – написал Кулеба в своем Twitter.

Украинский министр напомнил России ее предыдущие заявления, которые должны быть подтверждены выполнением обязательств в рамках участия в ОБСЕ.

«Если Россия серьезно относится к своим словам о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ, она должна выполнить свои обязательства по военной прозрачности для снижения напряжения и укрепления безопасности для всех государств-участников», - заявил министр.