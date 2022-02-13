Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Грузии у села Самеба на юге страны. Об этом говорится в сообщении на странице сейсмического мониторинга Университета Илии.

Подземные толчки были настолько сильными, что ощущались в Тбилиси и Батуми. О жертвах и разрушениях пока не сообщается. Жители Тбилиси вышли на улицы.

По предварительным данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, в Армении эпицентр землетрясения магнитудой 5,3 располагался в 43 км к северо-востоку от Гюмри, 14 км к западу от Ташира. Sputnik Армения пишет, что землетрясение, помимо Еревана и Гюмри, ощущалось и в Ванадзоре.