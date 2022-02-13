Белый дом раскрыл детали телефонного разговора Зеленского с Байденом

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский в воскресенье провели телефонный разговор, передает УНН со ссылкой на заявление Белого дома.

«Президент Джозеф Р. Байден-младший сегодня разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент Байден подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты вместе со своими союзниками и партнерами ответят быстро и решительно на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины», - говорится в заявлении.

Также отмечается, что во время разговора два президента согласились с важностью продолжения «дипломатии и сдерживания в ответ на наращивание Россией военной мощи у границ Украины».