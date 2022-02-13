Российский врач назвал запрещенные во время пандемии продукты

Российский врач-диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, какие продукты не стоит употреблять во время пандемии COVID-19. Об этом он рассказал в интервью изданию Ura.ru.

Гинзбург к запрещенной во время пандемии пище отнес богатые сахаром продукты, жареное мясо и холодные напитки, включая молочные и кисломолочные напитки из холодильника. Врач призвал отказаться от их употребления и обратить внимание на их физические свойства.

Диетолог порекомендовал увеличить в рационе пищу, содержащую витамин D. Такие продукты вместе с препаратами с фитонцидами стимулируют местный иммунитет и сопротивляемость ткани. «Богатые витамином D продукты – морская рыба, печень трески, яйца, молоко, но это в порядке убывания я назвал», - подчеркнул российский эксперт.

В свою очередь врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев заявил, что богатые витамином D продукты создают защиту для организма от COVID-19, а также помогают похудеть в долгосрочной перспективе.