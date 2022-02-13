Землетрясение в Грузии и Армении почувствовали и в Азербайджане
Произошедшее вечером в воскресенье землетрясение на грузино-армянской границе ощущалось и в западных районах Азербайджана.
В Республиканской cейсмологической службе сообщили, что подземные толчки ощущались в приграничных районах Азербайджана.
Наряду с Гянджей землетрясение ощущалось в Газахском, Товузском, Акстафинском, Шамкирском, Дашкесанском и других районах.
Отметим, что в Грузии у села Самеба на юге страны произошло землетрясение магнитудой 6,2. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, в Армении эпицентр землетрясения магнитудой 5,3 располагался в 43 км к северо-востоку от Гюмри.