Жертва «Тертерского дела» Намик Мустафаев: «Меня избивали дубинками, а потом арматурой»
Пять лет назад в Азербайджане была задержана группа военнослужащих, которым были предъявлены обвинения в государственной измене из-за тайного сотрудничества с разведкой и спецслужбами Армении.
Позднее в СМИ появилась информация о незаконных методах допросов арестованных, вследствие чего некоторые из военнослужащих, не выдержав издевательств и пыток, скончались.
Несколько лет назад жертвами указанных событий были признаны более ста военных, при этом соответствующими инстанциями официально подтверждены факты гибели арестованных от пыток.
На этой неделе Генеральная прокуратура Азербайджана заявила, что, по возобновлённым в 2017 году уголовным делам, за пытки военнослужащих, незаконное лишение свободы и превышение должностных полномочий арестованы четыре человека.
В заявлении Генеральной прокуратуры от 9 февраля 2022 года отмечается, что по, так называемому, «Тертерскому делу» зарегистрированы в общей сложности 281 потерпевший.
Один из них, 42-летний Тураб Керимов, прослуживший в азербайджанской армии около двадцати лет, надеется, что его реабилитация и признание потерпевшим помогут ему избавиться от жесткого психологического давления, которое он испытывает много лет.
«Я годами живу с клеймом изменника Родины и стараюсь вообще не выходить на улицу, - рассказал Тураб Керимов в интервью радио BBC. - Стоит только возразить кому-нибудь, как мне сразу же бросают в лицо: «А тебя вообще на спрашивают, ты – предатель!» Даже сейчас, когда стала известна правда о случившемся, ко мне все еще относятся с подозрением».
По словам Керимова, обвинения в государственной измене были предъявлены ему всего за шесть месяцев до окончания воинской службы и выхода на пенсию:
«Я прослужил в армии Азербайджана девятнадцать с половиной лет. Однако после ареста мой стаж был аннулирован и за выслугу лет я не получил ни копейки! - поделился Керимов с корреспондентом ВВС. – Всю свою жизнь я содержал семью за счет зарплаты военного, другой профессии у меня нет. Единственная надежда, что меня либо восстановят на службе в армии, либо выплатят компенсацию, чтобы я мог сводить концы с концами».
В официальном заявлении от 9 февраля Генеральная прокуратура сообщила, что уголовное преследование группы военнослужащих, обвиненных ранее в государственной измене, подтверждений не нашло и было прекращено за отсутствием состава преступления.
Вместе с тем, при изучении материалов был выявлен ряд процессуальных нарушений, допущенных в ходе следствия. Генпрокуратура не уточнила, о каких именно нарушениях идет речь, ограничившись заявлением, что ею поданы в суды апелляционные жалобы по шестнадцати уголовным делам.
Намик Мустафаев, один из 163 военнослужащих, признанный пострадавшим, считает, что руководство воинской части, в которой он служил, «сыграло свою роль» в предъявлении ему обвинения в измене Родине. По словам Мустафаева, он был арестован без каких-либо решений суда или военной прокуратуры.
Мустафаев рассказал, что с ним сделали в мае 2017 года, когда его привезли в старую воинскую часть в поселке Аран Евлахского района.
«Меня завели в какую-то комнату, завязали глаза и стали бить вначале резиновыми дубинками, потом арматурой… У меня до сих пор проблемы со здоровьем из-за пыток электротоком».
Намик Мустафаев рассказал в интервью BBC, что через несколько месяцев после пыток пришел приказ о его демобилизации. Для кадрового офицера жизнь с клеймом предателя в родном Шекинском районе превратилась в ад, и он был вынужден переехать в Баку.
Правозащитник Расул Джафаров заявил BBC, что призывает привлечь к уголовной ответственности не только тех, кто пытал кадровых офицеров армии Азербайджана, но и помощников, подстрекателей, организаторов, а также сотрудников военной прокуратуры, принимавших участие в этих преступлениях.
Правозащитник подчеркнул, что будет пристально следить за объективностью расследования «Тертерского дела».
В уже упомянутом заявлении Генпрокуратуры Азербайджана отмечено также, что в настоящее время, для дальнейшего расследования фактов пыток и установления истинных виновников произошедшего, допрашиваются потерпевшие.