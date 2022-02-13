Жертва «Тертерского дела» Намик Мустафаев: «Меня избивали дубинками, а потом арматурой»

На этой неделе Генеральная прокуратура Азербайджана заявила, что, по возобновлённым в 2017 году уголовным делам, за пытки военнослужащих, незаконное лишение свободы и превышение должностных полномочий арестованы четыре человека.

Несколько лет назад жертвами указанных событий были признаны более ста военных, при этом соответствующими инстанциями официально подтверждены факты гибели арестованных от пыток.

Позднее в СМИ появилась информация о незаконных методах допросов арестованных, вследствие чего некоторые из военнослужащих, не выдержав издевательств и пыток, скончались.

Пять лет назад в Азербайджане была задержана группа военнослужащих, которым были предъявлены обвинения в государственной измене из-за тайного сотрудничества с разведкой и спецслужбами Армении.

В заявлении Генеральной прокуратуры от 9 февраля 2022 года отмечается, что по, так называемому, «Тертерскому делу» зарегистрированы в общей сложности 281 потерпевший.

Один из них, 42-летний Тураб Керимов, прослуживший в азербайджанской армии около двадцати лет, надеется, что его реабилитация и признание потерпевшим помогут ему избавиться от жесткого психологического давления, которое он испытывает много лет.

«Я годами живу с клеймом изменника Родины и стараюсь вообще не выходить на улицу, - рассказал Тураб Керимов в интервью радио BBC. - Стоит только возразить кому-нибудь, как мне сразу же бросают в лицо: «А тебя вообще на спрашивают, ты – предатель!» Даже сейчас, когда стала известна правда о случившемся, ко мне все еще относятся с подозрением».

По словам Керимова, обвинения в государственной измене были предъявлены ему всего за шесть месяцев до окончания воинской службы и выхода на пенсию:

«Я прослужил в армии Азербайджана девятнадцать с половиной лет. Однако после ареста мой стаж был аннулирован и за выслугу лет я не получил ни копейки! - поделился Керимов с корреспондентом ВВС. – Всю свою жизнь я содержал семью за счет зарплаты военного, другой профессии у меня нет. Единственная надежда, что меня либо восстановят на службе в армии, либо выплатят компенсацию, чтобы я мог сводить концы с концами».

В официальном заявлении от 9 февраля Генеральная прокуратура сообщила, что уголовное преследование группы военнослужащих, обвиненных ранее в государственной измене, подтверждений не нашло и было прекращено за отсутствием состава преступления.

Вместе с тем, при изучении материалов был выявлен ряд процессуальных нарушений, допущенных в ходе следствия. Генпрокуратура не уточнила, о каких именно нарушениях идет речь, ограничившись заявлением, что ею поданы в суды апелляционные жалобы по шестнадцати уголовным делам.

Намик Мустафаев, один из 163 военнослужащих, признанный пострадавшим, считает, что руководство воинской части, в которой он служил, «сыграло свою роль» в предъявлении ему обвинения в измене Родине. По словам Мустафаева, он был арестован без каких-либо решений суда или военной прокуратуры.

Мустафаев рассказал, что с ним сделали в мае 2017 года, когда его привезли в старую воинскую часть в поселке Аран Евлахского района.

«Меня завели в какую-то комнату, завязали глаза и стали бить вначале резиновыми дубинками, потом арматурой… У меня до сих пор проблемы со здоровьем из-за пыток электротоком».

Намик Мустафаев рассказал в интервью BBC, что через несколько месяцев после пыток пришел приказ о его демобилизации. Для кадрового офицера жизнь с клеймом предателя в родном Шекинском районе превратилась в ад, и он был вынужден переехать в Баку.

Правозащитник Расул Джафаров заявил BBC, что призывает привлечь к уголовной ответственности не только тех, кто пытал кадровых офицеров армии Азербайджана, но и помощников, подстрекателей, организаторов, а также сотрудников военной прокуратуры, принимавших участие в этих преступлениях.

Правозащитник подчеркнул, что будет пристально следить за объективностью расследования «Тертерского дела».

В уже упомянутом заявлении Генпрокуратуры Азербайджана отмечено также, что в настоящее время, для дальнейшего расследования фактов пыток и установления истинных виновников произошедшего, допрашиваются потерпевшие.