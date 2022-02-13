Американские политики всегда врали, создавая предлоги для нападения на другие страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, что Россия намерена создать предлог для нападения на Украину.

"Американские политики врали, врут и будут врать, создавая предлоги для нападения на мирных граждан по всему миру. Это всем известно. Я бы попросила американский политический истеблишмент не брать еще один грех на душу, но не уверена, что она у них есть", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Захарова напомнила об истории с пробиркой, которой размахивал госсекретарь США Колин Пауэлл в Совбезе ООН в 2003 году, чтобы заручиться поддержкой для вторжения в Ирак.

"Мир уже знает, кто все время врет. А тот, кто подзабыл, как Вашингтон "создает предлоги для нападения", пусть посмотрит выступление госсекретаря США Колина Пауэлла в Совбезе ООН 5 февраля 2003 года", - отметила Захарова.

Выступление Колина Пауэлла состоялось в США в 2003 году. Тогда Пауэлл заявил, что, по его сведениям, у Ирака есть биологическое оружие. Он убедил ООН в необходимости вторжения в Ирак, однако 18 месяцев спустя Пауэлл признал, что эти данные, вероятнее всего, были ошибочными и у Хусейна никогда не было биологического оружия. Сразу после этого Пауэлл объявил о своей отставке с поста советника по вопросам национальной безопасности.