Дмитрий Рой, автор haqqin.az 00:52

Суд в южноиндийском штате Карнатака запретил студенткам в школах и колледжах носить хиджаб. Несогласным грозит исключение без права восстановления. Попытки учащихся опротестовать это решение вызвали ярость индусских националистов, которые врывались в классы и в буквальном смысле выкидывали несогласных девушек на улицу. «Индия для индусов», – этот лозунг, из года в год претворяемый в жизнь премьером Нарендрой Моди, становится лейтмотивом внутренней политики правящей партии. Индия уверенно дрейфует в сторону дремучего индусского национализма, идеологии хиндутвы.

Смысл хиндутвы – в объединении всех индусов, к которым относят не только индуистов всех многочисленных направлений и сект, но и представителей других сугубо индийских религий – сикхов, джайнистов, буддистов. Именно они, по мнению идеологов индусского национализма, и являются подлинными хозяевами Индии, которые должны определять политическое лицо индийского государства. Мусульманам и христианам же уготована роль меньшинств, лишенных политических прав. По мнению идеологов хиндутвы, составляющих ближний круг Нарендры Моди, индийская цивилизация является древнейшей в мире, а священные книги индусов содержат важнейшие для человечества истины. Более того, свидетельствуют о невообразимых вершинах, достигнутых индусами в техническом плане в те времена, когда остальной мир находился в состоянии дикости. «В Махабхарате содержатся неопровержимые свидетельства того, что впервые сотовая связь была изобретена в древней Индии. Тогда же наши предки изобрели и самолеты, и гиперзвуковое оружие», - на чистом глазу официально заявляет губернатор одного из штатов. «Моча коровы и ее навоз являются самыми эффективными средствами от коронавируса», - отвечают ему простые индусы, активно принимающие это суперлекарство, после чего в период пандемии идут принимать участие в коллективных, собирающих миллионы праздниках в честь местных богов.

Мракобесие верхов смыкается с невежеством низов – после чего индусы единым фронтом начинают впадать в националистический экстаз. И не надо верить сказкам о том, что они прямо вот насквозь пропитаны идеологией непротивления насилию, как завещал им Махатма Ганди. Идеология хиндутвы воспринимает насилие как вполне допустимый способ решения политических споров и разногласий. И если ее последователи считают, что для процветания Индии вполне достаточно 200-300 миллионов человек, а остальные низшие касты просто биологический мусор, то можно себе представить, каково их отношение к тем же мусульманам. Haqqin.az неоднократно писал о том, что правящий класс Индии с бешеной активностью выступает против Турции и Азербайджана, полностью поддерживая Армению. Это ведь не просто заармянство индийских правящих кругов – это еще и яркое проявление хиндутвы. Любыми средствами, с любыми союзниками – главное, чтобы против чуждого им тюркского мира. Вывод однозначен: то, что продвигает сегодня в Индии режим Нарендры Моди – это «корпоративно-индуистский фашистский альянс», который пытается подтолкнуть страну к фашистскому государству. А в качестве штурмовиков выступают так называемые «Бдительные люди», которые при бездействии, а то и при поощрении властей врываются к несогласным и терроризируют их. Именно эти молодчики выкидывали молодых студенток-мусульманок из школ и колледжей, именно они терроризируют индийских интеллектуалов, исповедующих критическое мышление и говорящих об опасности «индусского фашизма».