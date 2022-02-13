Бурдж-Халифа в цветах турецкого флага

Одна из главных достопримечательностей Дубая – небоскреб Бурдж-Халифа окрасился в цвета турецкого флага в честь визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Anadolu передает, что по случаю предстоящего визита с небоскреба прозвучал государственный гимн Турции. На нем также появились надписи «Добро пожаловать!» на турецком языке и «Стратегические отношения между ОАЭ и Турцией» на арабском и английском языках.

Ранее уже сообщалось, что в понедельник, 14 февраля, начнется двухдневный официальный визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в ОАЭ. Визит пройдет на фоне нормализации двусторонних отношений и принятых решений о взаимных инвестициях.