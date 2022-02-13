Французам в Украине посоветовали запастись едой и водой, а сербам – покинуть страну

Посол Франции в Киеве Этьен де Понсен призвал соотечественников, находящихся в Украине, запастись едой, водой и теплой одеждой в связи с напряженной ситуацией у границ страны.

Посольство советует французским путешественникам отложить все поездки в Украину. Де Понсен призвал французов к повышенной бдительности и рекомендовал им иметь наготове личные документы, подготовить запасы воды, еды, теплой одежды и бензина для личного авто, пишет Росбалт.