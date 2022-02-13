Французам в Украине посоветовали запастись едой и водой, а сербам – покинуть страну
Посол Франции в Киеве Этьен де Понсен призвал соотечественников, находящихся в Украине, запастись едой, водой и теплой одеждой в связи с напряженной ситуацией у границ страны.
Посольство советует французским путешественникам отложить все поездки в Украину. Де Понсен призвал французов к повышенной бдительности и рекомендовал им иметь наготове личные документы, подготовить запасы воды, еды, теплой одежды и бензина для личного авто, пишет Росбалт.
А Министерство иностранных дел Сербии рекомендовало гражданам республики рассмотреть возможность отъезда с территории Украины. Об этом говорится в заявлении МИД.
"Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Республики Сербия, которые в настоящий момент находятся в Украине, рассмотреть возможность раньше срока покинуть территорию этой страны. Также рекомендуем гражданам Республики Сербия, планирующим ехать в Украину, рассмотреть возможность отложить поездку", - говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС.
МИД Сербии призывает своих граждан находиться "в постоянном контакте" с посольством Сербии в Киеве.