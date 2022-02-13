Двум валютам предсказали перспективное будущее

Самыми лучшими перспективами роста на сегодняшний день обладают доллар и швейцарский франк. Об этом агентству «Прайм» рассказал доцент Института мировой экономики и бизнеса Российского университета дружбы народов Владимир Григорьев.

По его словам, американская валюта является традиционным универсальным платежным средством, а экономика США – крупнейшей в мире. Потенциал швейцарского франка экономист объяснил социально-экономической стабильностью страны и уникальной роли Швейцарии в мировых финансах. «Он имеет все шансы укрепиться и по отношению к доллару, и к евро», - заключил он.

А вот евро, по мнению Григорьева, лишен потенциала доллара из-за того, что эта валюта нескольких стран. Эксперт убежден, что большая часть государств Евросоюза почти не вносит вклад в экономику объединения и живет за счет перераспределения части доходов наиболее развитых европейских стран.