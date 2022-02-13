В Грузии задались вопросом: кто виноват в высокой смертности пациентов с COVID

«...Чтобы сказать, кто виноват в смерти 15 тысяч человек, для этого должны быть очень веские основания. Придет время, и на все вопросы будут даны ответы», - заявил Сергеенко.

Анализ ошибок, которые привели к высокой смертности среди пациентов с коронавирусной инфекцией в Грузии, возможно будет провести в марте, после публикации новых демографических данных. Новости-Грузия пишет, что об этом сказал депутат парламента Грузии, экс-министр здравоохранения Давид Сергеенко.

По словам экс-министра, во многом негативные результаты обоснованы низкими темпами вакцинации против коронавируса. Сергеенко признал, что быстро достичь коллективного иммунитета не удалось из-за некорректной и неверной информационной кампании.

Другая причина неудач, по мнению Сергеенко, заключается в подходах политиков, которые отодвинули профессионалов на задний план, а сами не смогли выполнить поставленные задачи.

«Виноват в этом один конкретный человек или ведомство, сейчас неправильно рассуждать об этом, время для этого обязательно придет», - подытожил Сергеенко.

Грузинское издание напоминает, что ежедневно в стране в среднем фиксируется по 20-25 тысяч новых случаев заражения. Число летальных исходов приближается к 16 тысячам. Ежедневно от осложнений коронавируса умирают десятки пациентов. Темпы вакцинации замедлились после того, как 1 февраля правительство Грузии объявило об отмене системы «зеленых паспортов». В целом полный курс вакцинации от коронавируса в Грузии прошли 1 233 366 человек, это 42,9% взрослого населения страны.