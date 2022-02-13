Процесс пошел… Идет подготовка к «цветной революции» в Азербайджане продолжение главной темы, статья вторая

Эйнулла Фатуллаев

Исходя из теоретических задач, обнародованных администрацией Джо Байдена на пресловутом «Саммите демократии», локомотив перманентной цветной революции спешит с расширением глобального американского влияния на Восток. И новая стратегия подрыва стабильности в Азербайджане – один из главных приоритетов для движущих сил «цветной революции», поставивших цель смещения или необходимой коррекции политического курса алиевской власти в Азербайджане.

В подготовке и реализации новой стратегии принимают участие, как мы уже упоминали в предыдущей статье, близкая к американским спецслужбам и финансируемая конгрессом организация NED (Национальный Фонд Демократии США), хорошо известная своей антиазербайджанской направленностью либеральная Freedom House, а также с недавних пор вовлеченная в разработку подготовки сценария активизации протестного ядра – политически активной части молодежи с последующим смещением власти чешская организация PIN.

PIN зародилась на заре Бархатной революции в Праге

PIN– код для азербайджанской революции

Участие созданной на заре бархатной революции в Чехословакии организации PIN в антиазербайджанской стратегии вызывает массу вопросов, поскольку начиная с «нулевых», судя по официальной информации на сайте этого НПО, произошла трансформация в ее деятельности. В последний раз PIN засветилась в Украине, но с гуманитарной миссией. Хотя вполне вероятно, что гуманитарный характер деятельности – всего лишь отвлекающий маневр, учитывая непосредственное участие PIN в дестабилизации ситуации в Беларуси и в Молдове. Во всяком случае организация вносила существенную лепту в логистику и информационную поддержку протестов.

Именно эти три западные НПО, тесно связанные с американскими спецслужбами, 10 декабря, когда в Вашингтоне проходил первый «Саммит демократии», созвали в Белграде совещание по ситуации в Азербайджане. Спонсором мероприятия выступила NED при организационной поддержке Freedom House və PİN. Примечательно, что как само заседание, так и прения не нашли отражения в СМИ и соцсетях, и консультации носили в большей мере конфиденциальный характер.

Кто они, бакинские эмиссары?

Организаторами и участниками консультаций с азербайджанской стороны выступили двое молодежных активистов, близких к лидеру ПНФА Али Керимли – в прошлом лидер молодежного крыла фронтистов, один из организаторов и активных участников антиправительственных демонстраций во время «арабской весны» Абульфаз Гурбанлы и юрист Субхан Гасанлы. Как А.Гурбанлы, так и сын известного оппозиционного адвоката Алаифа Гасанова – Субхан является близким и доверенным лицом лидера фронтистов. Фактически западные НПО возложили груз ответственности за формирование новой молодежной сети на плечи этих двух ярых противников власти.

Первый координатор: Абульфаз Гурбанлы успел зарекомендовать себя "пламенным революционером"
Новичок Субхан Гасанлы. Но у него в кармане свой "новичок" для азербайджанской власти

Сразу же после возвращения из Белграда, А.Гурбанлы и С.Гасанлы приступили к созданию новой революционной платформы, включающей молодежные ячейки и структурированную сеть. И финансированием нового протестного сообщества занимаются Гурбанлы и Гасанлы, получившие полный карт-бланш от западных доноров.

Хотя изначально западные координаторы и спонсоры планировали привлечь к созданию нового сообщества одного из лидеров «фейсбуковской революции» 2013 года, известного политзека Илькина Рустамзаде и лидера молодежного движения D18 Руслана Иззетли. С этой целью Р.Иззетли даже побывал в Штатах и провел важные консультации.

Однако первоначальная схема западных координаторов рухнула: Иззетли призвали в армию, а Рустамзаде рассорился с лидерами протеста и покинул ряды НацСовета. По рекомендации лидера проамериканской оппозиции Али Керимли, западные координаторы прервали связь с Рустамзаде и сделали ставку на других выдвиженцев НацСовета.

Особую роль в смене кандидатов азербайджанских связников сыграла и рекомендация известной правозащитницы, одной из рьяных противниц власти Лейлы Юнус, проживающей в эмиграции в Нидерландах. Важная деталь – Юнус выступила против вовлечения молодежи в деятельность по защите политических прав, поскольку сосредоточила в своих руках большую часть западных грантов, выделяемых для защиты «политзеков».

Иззетли отошел, но все еще может примкнуть

С подачи Юнус перед новыми молодежными активистами поставлена задача актуализации и тиражирования в сетях наиболее острых социальных проблем. В первую очередь - «неспособность властей» в решении социальных проблем ветеранов и инвалидов, а также семей павших воинов во второй карабахской войне. Кроме этого, молодежные активисты посредством соцсетей должны выпячивать проблемы безработицы, уменьшения доходов различных слоев населения, раздувать «ущемление культурных прав национальных и этнических меньшинств». Ну и конечно же, держать в объективе притеснение сексуальных меньшинств. Как же без них на Западе?

И всю ответственность за возникающие объективные проблемы возлагать на власть предержащие, всячески подрывая общественное доверие к самой власти, ее различны институтам и любыми способами усиливая протестные настроения в обществе. Кроме этого, предполагается создание аналитической группы сети с целью подготовки докладов и записок для доноров о наиболее проблемных сторонах политической и социальной жизни в стране.

Процесс пошел…

Согласно принятой в Белграде стратегии кулуарного противодействия перед бакинскими координаторами поставлена задача максимального расширения молодежной протестной платформы. Как и накануне оранжевой революции 2005 года, в Вильнюсе, Праге, Варшаве, Белграде и Тбилиси планируется создание специальных лагерей для подготовки координаторов протестной платформы. С целью создания лагерей, NED разработал специальную пятилетнюю финансовую программу, включающую и выделение малых грантов для координаторов молодежных групп.

Проект запущен. В ячейках все кипит, как накануне фейсбуковой революции 2013 года

Таким образом, за кратчайшее время – надо отдать должное упорству и трудолюбию бакинских координаторов, созданы десятки организаций и платформ, которые стали объединять протестные силы азербайджанской молодежи. Субханом Гасанлы создан Центр социальных прав, а Абульфаз Гурбанлы учредил организацию по аналогии со знаменитой британской НПО - Article 54. Бакинские координаторы начали формирование протестных ячеек и общественных платформ в Баку, Сумгаите, Ленкорани, Шеки, Гейчае, Гяндже и даже в Нахчыванской Автономной Республике. То есть практически покрыли сетью всю страну!

При поддержке посольства США в Азербайджане в рамках осуществляемых проектов выделены финансовые средства для привлечения наиболее способных молодых активистов для отправки в американские университеты. Для этого требуется лишь положительная рекомендация Гасанлы и Гурбанлы. Главные критерии – политическая благонадежность, революционная сознательность и активное участие в протестной сети.

Координаторы предстоящей революции пробрались и глубоко в регионы

За короткий промежуток времени на американские деньги оппозиционеры создали следующие платформы: «Простая правовая платформа», «Открытая платформа», «Сеть молодых журналистов», «Институт защиты трудовых прав», Digest Law Club, “Labour Rights School”, «Объединение социального развития и благотворительности», Центр развития общины в Шеки, Центр развития общины в Гейчае, Центр региональной общины в Гяндже, Центр региональной общины в Мугани… В регионах уже созданы трейнинги для молодежи, которые стали посещать сотни юношей и девушек. На этих «просветительских курсах» молодежи объясняют, что так больше жить нельзя и без реальных политических и социальных изменений, а также потрясений в стране, не удастся обеспечить изменения и прогресс.

Главное научить молодежь разваливать государство, - писал теоретик революции Джин Шарп

Как говорил известный генсек накануне геополитической катастрофы, завершившийся развалом страны, «процесс пошел». Вызывает удивление лишь позиция азербайджанской власти, которая молчаливо наблюдает за запущенным процессом со стороны. И при этом власть все еще лелеет надежду на равноправное стратегическое партнерство с Западом!..

На наших глазах происходит формирование классической революционной ситуации – по теории «цветной революции». Обеспечено общее финансирование, логистика и информационная поддержка будущих протестов. Назначены спонсоры и координаторы. Началось формирование инструмента мягкой силы - потенциальной протестной массы. Отрабатывается механизм массовой пропаганды назревших изменений и потрясений – «цветной революции». Как говорил один из главных идеологов «цветной революции» Джин Шарп, «главное научить молодежь разваливать государство»…