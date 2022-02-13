Эйнулла Фатуллаев 03:00

Исходя из теоретических задач, обнародованных администрацией Джо Байдена на пресловутом «Саммите демократии», локомотив перманентной цветной революции спешит с расширением глобального американского влияния на Восток. И новая стратегия подрыва стабильности в Азербайджане – один из главных приоритетов для движущих сил «цветной революции», поставивших цель смещения или необходимой коррекции политического курса алиевской власти в Азербайджане. В подготовке и реализации новой стратегии принимают участие, как мы уже упоминали в предыдущей статье, близкая к американским спецслужбам и финансируемая конгрессом организация NED (Национальный Фонд Демократии США), хорошо известная своей антиазербайджанской направленностью либеральная Freedom House, а также с недавних пор вовлеченная в разработку подготовки сценария активизации протестного ядра – политически активной части молодежи с последующим смещением власти чешская организация PIN.

PIN– код для азербайджанской революции Участие созданной на заре бархатной революции в Чехословакии организации PIN в антиазербайджанской стратегии вызывает массу вопросов, поскольку начиная с «нулевых», судя по официальной информации на сайте этого НПО, произошла трансформация в ее деятельности. В последний раз PIN засветилась в Украине, но с гуманитарной миссией. Хотя вполне вероятно, что гуманитарный характер деятельности – всего лишь отвлекающий маневр, учитывая непосредственное участие PIN в дестабилизации ситуации в Беларуси и в Молдове. Во всяком случае организация вносила существенную лепту в логистику и информационную поддержку протестов. Именно эти три западные НПО, тесно связанные с американскими спецслужбами, 10 декабря, когда в Вашингтоне проходил первый «Саммит демократии», созвали в Белграде совещание по ситуации в Азербайджане. Спонсором мероприятия выступила NED при организационной поддержке Freedom House və PİN. Примечательно, что как само заседание, так и прения не нашли отражения в СМИ и соцсетях, и консультации носили в большей мере конфиденциальный характер. Кто они, бакинские эмиссары? Организаторами и участниками консультаций с азербайджанской стороны выступили двое молодежных активистов, близких к лидеру ПНФА Али Керимли – в прошлом лидер молодежного крыла фронтистов, один из организаторов и активных участников антиправительственных демонстраций во время «арабской весны» Абульфаз Гурбанлы и юрист Субхан Гасанлы. Как А.Гурбанлы, так и сын известного оппозиционного адвоката Алаифа Гасанова – Субхан является близким и доверенным лицом лидера фронтистов. Фактически западные НПО возложили груз ответственности за формирование новой молодежной сети на плечи этих двух ярых противников власти.

Сразу же после возвращения из Белграда, А.Гурбанлы и С.Гасанлы приступили к созданию новой революционной платформы, включающей молодежные ячейки и структурированную сеть. И финансированием нового протестного сообщества занимаются Гурбанлы и Гасанлы, получившие полный карт-бланш от западных доноров. Хотя изначально западные координаторы и спонсоры планировали привлечь к созданию нового сообщества одного из лидеров «фейсбуковской революции» 2013 года, известного политзека Илькина Рустамзаде и лидера молодежного движения D18 Руслана Иззетли. С этой целью Р.Иззетли даже побывал в Штатах и провел важные консультации. Однако первоначальная схема западных координаторов рухнула: Иззетли призвали в армию, а Рустамзаде рассорился с лидерами протеста и покинул ряды НацСовета. По рекомендации лидера проамериканской оппозиции Али Керимли, западные координаторы прервали связь с Рустамзаде и сделали ставку на других выдвиженцев НацСовета. Особую роль в смене кандидатов азербайджанских связников сыграла и рекомендация известной правозащитницы, одной из рьяных противниц власти Лейлы Юнус, проживающей в эмиграции в Нидерландах. Важная деталь – Юнус выступила против вовлечения молодежи в деятельность по защите политических прав, поскольку сосредоточила в своих руках большую часть западных грантов, выделяемых для защиты «политзеков».

С подачи Юнус перед новыми молодежными активистами поставлена задача актуализации и тиражирования в сетях наиболее острых социальных проблем. В первую очередь - «неспособность властей» в решении социальных проблем ветеранов и инвалидов, а также семей павших воинов во второй карабахской войне. Кроме этого, молодежные активисты посредством соцсетей должны выпячивать проблемы безработицы, уменьшения доходов различных слоев населения, раздувать «ущемление культурных прав национальных и этнических меньшинств». Ну и конечно же, держать в объективе притеснение сексуальных меньшинств. Как же без них на Западе? И всю ответственность за возникающие объективные проблемы возлагать на власть предержащие, всячески подрывая общественное доверие к самой власти, ее различны институтам и любыми способами усиливая протестные настроения в обществе. Кроме этого, предполагается создание аналитической группы сети с целью подготовки докладов и записок для доноров о наиболее проблемных сторонах политической и социальной жизни в стране. Процесс пошел… Согласно принятой в Белграде стратегии кулуарного противодействия перед бакинскими координаторами поставлена задача максимального расширения молодежной протестной платформы. Как и накануне оранжевой революции 2005 года, в Вильнюсе, Праге, Варшаве, Белграде и Тбилиси планируется создание специальных лагерей для подготовки координаторов протестной платформы. С целью создания лагерей, NED разработал специальную пятилетнюю финансовую программу, включающую и выделение малых грантов для координаторов молодежных групп.

Таким образом, за кратчайшее время – надо отдать должное упорству и трудолюбию бакинских координаторов, созданы десятки организаций и платформ, которые стали объединять протестные силы азербайджанской молодежи. Субханом Гасанлы создан Центр социальных прав, а Абульфаз Гурбанлы учредил организацию по аналогии со знаменитой британской НПО - Article 54. Бакинские координаторы начали формирование протестных ячеек и общественных платформ в Баку, Сумгаите, Ленкорани, Шеки, Гейчае, Гяндже и даже в Нахчыванской Автономной Республике. То есть практически покрыли сетью всю страну! При поддержке посольства США в Азербайджане в рамках осуществляемых проектов выделены финансовые средства для привлечения наиболее способных молодых активистов для отправки в американские университеты. Для этого требуется лишь положительная рекомендация Гасанлы и Гурбанлы. Главные критерии – политическая благонадежность, революционная сознательность и активное участие в протестной сети.

За короткий промежуток времени на американские деньги оппозиционеры создали следующие платформы: «Простая правовая платформа», «Открытая платформа», «Сеть молодых журналистов», «Институт защиты трудовых прав», Digest Law Club, “Labour Rights School”, «Объединение социального развития и благотворительности», Центр развития общины в Шеки, Центр развития общины в Гейчае, Центр региональной общины в Гяндже, Центр региональной общины в Мугани… В регионах уже созданы трейнинги для молодежи, которые стали посещать сотни юношей и девушек. На этих «просветительских курсах» молодежи объясняют, что так больше жить нельзя и без реальных политических и социальных изменений, а также потрясений в стране, не удастся обеспечить изменения и прогресс.