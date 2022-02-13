Гейдаров сжег ферму односельчанина за то, что он отказался стать его крестным фото
В Шамкире задержан подозреваемый в поджоге стогов сена.
Как сообщили в гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, 26 декабря 2021 года в отделение полиции поселка Кюр Шамкирского района поступила информация о пожаре на одной из ферм в селе Гапанлы.
В ходе расследования было установлено, что 60 000 стогов сена стоимостью 190 000 манатов на ферме были кем-то подожжены.
В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в поджоге был задержан местный житель Аббас Гейдаров.
В своих показаниях он признался, что совершил преступление из-за отказа владельца фермы стать его крестным.
По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.