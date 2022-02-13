В Шамкире задержан подозреваемый в поджоге стогов сена.

Как сообщили в гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, 26 декабря 2021 года в отделение полиции поселка Кюр Шамкирского района поступила информация о пожаре на одной из ферм в селе Гапанлы.

В ходе расследования было установлено, что 60 000 стогов сена стоимостью 190 000 манатов на ферме были кем-то подожжены.