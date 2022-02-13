Президент Азербайджана заложил фундамент гостиницы Park Forest Hotel Ağdam фото
13 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента гостиницы Park Forest Hotel Ağdam, которая будет построена в городе Агдам, сообщает АзерТАдж.
Председатель правления ООО PMD Projects Нариман Топчибашев проинформировал главу государства и Мехрибан Алиеву о проекте.
Отмечается, что гостиница Park Forest Hotel Ağdam, которая будет построена на 2,16 гектарах, будет состоять из 110 номеров. На территории отеля, помимо основного здания, запланировано возведение конференц-центра, бассейна под открытым небом, детской игровой площадки, пешеходных дорожек и зоны отдыха. Строительные работы планируется завершить в декабре 2024 года.
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент гостиницы.