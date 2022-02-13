В Турции вступил в силу закон о Шушинской декларации
В Турции официально вступил в силу закон о ратификации Шушинской декларации. Документ опубликован в официальном вестнике турецкого правительства - Resmi Gazete.
Согласно закону, утверждена Шушинская декларация «О союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой», подписанная 15 июня 2021 года в Шуше.
Закон вступает в силу с даты его публикации.
Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 февраля подписал Закон об утверждении Шушинской декларации «О союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой».