В Туркменистане началась избирательная кампания

В Туркменистане с 14 февраля началась избирательная кампания по выборам президента, ее первым этапом станет выдвижение кандидатов, передает РИА Новости.

В соответствии с избирательным кодексом страны, право выдвижения кандидатов принадлежит политическим партиям и группам граждан. В последнем случае необходимо собрать минимум десять тысяч подписей избирателей.

В Туркменистане действуют три политические партии: Демократическая партия, Аграрная партия и Партия промышленников и предпринимателей Туркменистана.