В Туркменистане началась избирательная кампания
В Туркменистане с 14 февраля началась избирательная кампания по выборам президента, ее первым этапом станет выдвижение кандидатов, передает РИА Новости.
В соответствии с избирательным кодексом страны, право выдвижения кандидатов принадлежит политическим партиям и группам граждан. В последнем случае необходимо собрать минимум десять тысяч подписей избирателей.
В Туркменистане действуют три политические партии: Демократическая партия, Аграрная партия и Партия промышленников и предпринимателей Туркменистана.
Отмечается, что главой государства может быть избран гражданин Туркменистана не моложе сорока лет, родившийся в стране и постоянно проживающий и работающий в ней последние 15 лет. Он избирается на семь лет.
Ранее действующий президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что хочет дать дорогу к государственному управлению молодым руководителям. ЦИК назначил внеочередные выборы 12 марта.