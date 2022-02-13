Ильхам Алиев обратился к бизнесменам: инвестируйте в Карабах

«Я призываю азербайджанских бизнесменов приехать в Агдам и инвестировать как в этот район, так и в другие освобожденные территории Азербайджана». Об этом, выступая перед мечетью «Джума» в Агдамском районе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает АзерТАдж.



Глава государства подчеркнул, что в стране созданы прекрасные условия для бизнеса и предпринимателей.

«Государство поддерживает предпринимателей и оказывает им морально-политическую поддержку, а также предоставляет льготные кредиты. Безусловно, реализация инфраструктурных проектов в регионах создает прекрасные возможности и для предпринимательства. Поэтому азербайджанские бизнесмены должны приехать на освобожденные территории и построить здесь предприятия, создать рабочие места. Только таким образом мы сможем в скором времени возродить эти земли», - сказал Ильхам Алиев.