Фонд Red Hearts вносит вклад в развитие образования

Фонд Red Hearts, занимающийся благотворительной деятельностью и оказывающий моральную и финансовую поддержку тысячам людей, внес свой вклад в сферу образования, проведя социальную акцию для студентов. В рамках акции в преддверии 14 февраля — Международного дня дарения книг в Азербайджанском Государственном аграрном университете, расположенном в Гяндже, состоялось мероприятие.

Библиотеке аграрного университета были переданы экземпляры всемирно известной книги по биологии Campbell Biology. Книга Campbell Biology, переведенная на азербайджанский язык в рамках проекта Habitat Tərcümə и изданная фондом Red Hearts, будет в открытом доступе для преподавателей и студентов вуза.

На мероприятии в университете в Гяндже выступили президент фонда Red Hearts Севда Хагвердиева, ректор университета, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Ибрагим Джафаров, молекулярный микробиолог, генетик, соучредитель проекта Habitat Tərcümə Араз Зейниев. Четырем студентам, набравшим высокие баллы на вступительных экзаменах, были вручены книги и подарки от фонда.