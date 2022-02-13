Фонд Red Hearts вносит вклад в развитие образования
Фонд Red Hearts, занимающийся благотворительной деятельностью и оказывающий моральную и финансовую поддержку тысячам людей, внес свой вклад в сферу образования, проведя социальную акцию для студентов. В рамках акции в преддверии 14 февраля — Международного дня дарения книг в Азербайджанском Государственном аграрном университете, расположенном в Гяндже, состоялось мероприятие.
Библиотеке аграрного университета были переданы экземпляры всемирно известной книги по биологии Campbell Biology. Книга Campbell Biology, переведенная на азербайджанский язык в рамках проекта Habitat Tərcümə и изданная фондом Red Hearts, будет в открытом доступе для преподавателей и студентов вуза.
На мероприятии в университете в Гяндже выступили президент фонда Red Hearts Севда Хагвердиева, ректор университета, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Ибрагим Джафаров, молекулярный микробиолог, генетик, соучредитель проекта Habitat Tərcümə Араз Зейниев. Четырем студентам, набравшим высокие баллы на вступительных экзаменах, были вручены книги и подарки от фонда.
«Книга Campbell Biology широко используется во всех специальностях, где биология входит в учебную программу. В рамках проекта предусмотрено бесплатное распространение книги среди преподавателей и студентов высших учебных заведений Азербайджана, а также представителей научного сообщества страны. Campbell Biology переведена на 19 языков, включая немецкий, французский, итальянский, турецкий, персидский. Очень гордимся тем, что наши молодые ученые смогут получить уникальные знания в области биологии на родном языке. Уверена, что книга станет полезна всем, кто интересуется биологией», — отметила президент фонда Red Hearts Севда Хагвердиева.
Red Hearts был основан в декабре 2019 года по инициативе сотрудников Kapital Bank. Организация, которая в настоящее время осуществляет свою деятельность как фонд, главным образом оказывает помощь детским домам, приютам и нуждающимся людям. На официальном сайте https://redhearts.az можно подробно узнать о деятельности фонда, реализуемых благотворительных проектах и акциях, будущих планах и другую интересную информацию.