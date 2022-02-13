Ильхам Алиев: у меня болит сердце при каждом визите в Агдам

«После окончания войны я приезжаю в Агдам в третий раз. И каждый раз у меня болит сердце, потому что в городе нет ни одного целого здания». Об этом, выступая перед мечетью «Джума» в Агдамском районе, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что мечеть «Джума» не только полуразрушена, повреждена ее крыша.

«Эта мечеть была осквернена армянами, здесь содержались коровы, свиньи. Они оскорбили не только азербайджанский народ, но и весь мусульманский мир. Здесь нет ни одного целого здания, кроме этой полуразрушенной мечети», - сказал Ильхам Алиев.

Президент еще раз напомнил, что в годы оккупации все здания Агдама были разрушены армянами.

«Это беспрецедентное варварство, вандализм, зверство. Это показатель уродливого качества армянского фашизма. Весь мир должен это видеть. Мы и впредь будем приглашать сюда иностранных граждан, чтобы показать армянские злодеяния», - заявил глава государства.