Ильхам Алиев назвал условие для заключения мирного договора с Арменией

«Конечно же, между Арменией и Азербайджаном должно быть заключено мирное соглашение. Это соглашение должно быть подписано на основе международных норм права и принципов с условием взаимного признания территориальной целостности стран... Но азербайджанский народ никогда не должен забывать об этой жестокости. Никто не должен забывать...». Как сообщает АзерТАдж, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе поездки в Агдамский район.

Ильхам Алиев также выразил уверенность, что работа, которую сейчас проводит Азербайджан, «в том числе и в области военного строительства, еще больше усилит Азербайджан и станет ответом реваншистским силам, поднявшимся в Армении. Мы на своей земле. Мы вернулись на эту землю, проливая кровь, обретя шехидов. Мы твердо стоим на этих землях и будем жить здесь. Карабах - это Азербайджан!», - сказал глава государства.