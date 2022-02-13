«Причин для беспокойства нет»: главный сейсмолог успокоил азербайджанцев

Он отметил, что землетрясение силой 3-4 балла ощущалось в пограничных районах Азербайджана - Газахе, Акстафе, Гяндже, Кедабеке и других: "Сейчас ощущаются афтершоки".

"Подземные толчки в Азербайджане регистрируются каждый день. Однако в ближайшее время в Азербайджане не ожидается разрушительного землетрясения, и причин для беспокойства нет", - добавил Етирмишли.

Отметим, что в Грузии у села Самеба на юге страны произошло землетрясение магнитудой 6,2. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, в Армении эпицентр землетрясения магнитудой 5,3 располагался в 43 км к северо-востоку от Гюмри.