Десятитысячная армия талибов у границ с Таджикистаном и Узбекистаном
Движение «Талибан» направляет в граничащие с Таджикистаном и Узбекистаном провинции 10 тысяч вооруженных современными оружием и техникой боевиков, заявил начальник генштаба вооруженных сил талибов Кари Фасихуддин, сообщает Интерфакс.
«10-тысячная мощная армия, вооруженная самой современной техникой системы НАТО и США, дислоцированная в северных и северо-восточных провинциях страны, примет меры против любого вооруженного действия», — пояснил Кари Фасихуддин.
«В кратчайшие сроки боевые самолеты будут готовы и поддержат эту мощную силу», — добавил глава генштаба талибов.
Северная провинция Афганистана Балх граничит с Узбекистаном, северо-восточные провинции Кундуз, Тахар и Бадахшан — с Таджикистаном.