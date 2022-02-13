Назначенное на сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Исполнительной власти Имишлинского района Вильяма Гаджиева отложено.

Судья довел до сведения экс-главы ИВ, что без защиты судебное заседание уже не состоится. Однако также было отмечено, что адвокаты Гаджиева намеренно пытались сорвать судебное заседание: "Зачем заключать договор, если не приходит ни один из трех адвокатов? Будут приняты меры в отношении защитников, а также будет направлено обращение председателю Коллегии адвокатов".

Судебное заседание отложено до 18 февраля.

Напомним, что Вильям Гаджиев был задержан в мае 2020 года в результате спецоперации Службы государственной безопасности. Следствие предъявило Гаджиеву обвинение в злоупотреблении служебным положением, хищениях и взяточничестве. Вильям Гаджиев категорически не согласен с обвинениями и не признает себя виновным.