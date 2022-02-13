В Германии предложили конфисковать недвижимость российских олигархов

Недвижимость российских олигархов в Германии может быть конфискована в качестве санкций в случае вторжения России в Украину, считает зампредседателя фракции Свободной демократической партии (СвДП) в Бундестаге Александер Ламбсдорф.

По его словам, некоторые олигархи из России "имеют огромные владения в Берлине": "В случае отсутствия у нас уверенности в источнике средств, использованных для финансирования недвижимого имущества "Х", нам следует реквизировать недвижимое имущество "Х", приводит слова Ламбсдорфа "Дойче велле".

В качестве других штрафных мер он упомянул ограничение свободы перемещения и замораживание счетов.

По мнению Ламбсдорфа, президенту Путину должно быть ясно, что нападение на Украину будет означать "конец отношений с Европой". Экономическое взаимодействие в этом случае будет сведено к совершенному минимуму, будет вводиться запрет на определенные виды деятельности, а рефинансирование российских банков станет крайне сложным.